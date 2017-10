Pro Kapitali aktsiaemissioonis oli soovijaid vaid pooltele pakutud aktsiatest

Pro Kapital pakkus investoritele kuus miljonit värsket aktsiat hinnaga 1,80 aktsiat tükist, teatas ettevõte börsile.

Investorid märkisid ainult 2 416 232 aktsiat ehk vähem kui pool pakutud aktsiatest. Pro Kapital Grupp juhatus otsustas tühistada 3 583 768 aktsiat, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.

Aktsiate märkimises osalesid teiste investorite hulgas ka Pro Kapital Grupp juhatuse liige Paolo Michelozzi, märkides 29 000 aktsiat, nõukogu liige Petri Olkinuora, märkides 30 000 aktsiat ning nõukogu liige Pertti Huuskonen läbi talle kuuluva ettevõtte Lunacon OY, märkides 13 447 aktsiat.

Uute aktsiate märkimise tulemusena suureneb Pro Kapital Grupp aktsiakapital 483 246,40 euro võrra, st aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 11 337 590,80 eurot. Kokku kaasab Pro Kapital Grupp aktsiate märkimisega 4 349 217,60 eurot.

AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Michelozzi kommenteeris märkimistulemusi järgnevalt: „Meie hinnangul olid aktsiate märkimise tulemused positiivsed, kuna teiste seas liitusid AS Pro Kapital Grupp aktsionäridega mitmed professionaalsed investorid. Me tervitame uusi aktsionäre ning usume, et nad lisavad olulist väärtust meie ettevõtte tulevikule.“.