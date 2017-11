Rootsi kroon kärssab eluasemeturu šoki kartuses

Juba teist päeva odavneb Rootsi kroon hoogsalt euro vastu. Valuutaturul on maad võtmas mure Rootsi veel hiljuti buuminud elukondliku kinnisvaraturu suhtes. Kas Põhjamaade suurimat kinnisvaraturgu ähvardab langus, küsib Bloomberg.

Rootsi kinnisvaraturu languse märgid olid nii häirivad, et Rootsi kroon langes teisipäeval euro vastu 1,5 protsenti. Kui Rootsi kroon lõpetas teisipäeval kauplemise tasemel 9,90 Rootsi krooni euro eest, siis täna on langus jätkunud ja Rootsi kroon on roninud ähvardavalt lähedale ümmargusele psühholoogiliselt olulisele tasemele kümme Rootsi krooni euro eest. Euro maksis 9,97 Rootsi krooni.

Seni on Rootsi keskpank pannud kogu auru deflatsiooniga võitlemisele. Praeguse vaate kohaselt võib Rootsi keskpank hakata tuleva aasta keskpaigas tõstma intressitaset. Samas võib Rootsi keskpank pikendada sel aastal lõppevat võlakirjade kokkuostuprogrammi.

Rootsi keskpanga viimase rahapoliitikat sättiva istungi protokollist selgub, et panga asejuht Cecilia Skingsley vihjas, et rahapoliitikat võidakse kasutada vastavalt oludele kodumajapidamiste võlakoormuse efektidega võitlemiseks. Ta lisas, et elukondlikku kinnisvaraturgu tuleb tähelepanelikult jälgida.

Nordea analüütik Andreas Wallström arvas, et keskpank vajab eluasemehindade järsku kukkumist koos otsese mõjuga majandusele enne kui hakatakse kaaluma täiendavalt lõdva rahapoliitika meetmete lisamist.

“See võib olla keskpangale väike samm, mis viiks intressitaset veel madalamale,” arvas ta. “See võib juhtuda juba detsembris.”