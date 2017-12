Tallinkile saabus jõulueelne rahalaev

Tallink Grupp andis täna ettevõttele Stena North Sea Limited üle oma kahe seni väljaprahitud laeva Superfast VII ja Superfast VIII omandiõiguse. Tehingu väärtus on 133,5 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Omandiõiguse üleandmine on AS Tallink Grupi tütarettevõtete Baltic SF VII Ltd ja Baltic SF VIII Ltd ning Stena North Sea Limited vahel selle aasta juulis sõlmitud müügitehingu viimane etapp, mis paneb müügitehingule punkti.

2006.-2011. aastatel opereeris Tallink kõnealuste laevadega Soome ja Saksamaa vahelisel liinil. 2011. aasta kevadel sõlmis Tallink laevade prahtimiseks lepingu Stena Line Ltd-ga. Sama aasta augustis anti laevad üle ning sellest ajast saati on Stena Line Ltd laevadega opereerinud Briti vetes.

Tallink Grupi finantsdirektori Veiko Haavapuu sõnul ei ole laevade müügist saadav kasum olulise mõjuga ettevõtte konsolideeritud majandustulemusele. “Superfast laevade müügist saadud rahavoog vähendab kontserni netovõlga ning tugevdab grupi finantspositsiooni,” ütles Haavapuu.