Tallinna börs põrmustas vitamiinitootja börsiplaanid: see kahjustaks investorite huve ja börsi mainet

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas täna pärast pikka arutelu, et vitamiinide ning toidulisandite tootja Medical Pharmacy Group aktsiaid börsile ei lubata.

Komisjoni hinnangule ei ole Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused kogumis kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele. Komisjoni hinnangul võivad Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet, teatas börs.

Medical Pharmacy Group, mis on eelkõige tuntud kaubamärgi Meravita poolest, hakkas juuli viimasest päevast aktsiate avaliku müügi kaudu raha kaasama ning lubas aktsid viia Tallinna börsi alternatiivturule First North.

Aktsiapakkumine kestab Eesti olude kohta tavatult kaua ja lõppeb 31. oktoobril. Väikeettevõte müüb B-aktsiaid tükihinnaga 34 eurot. Ettevõte loodab saada pakkumiselt 4,1 miljonit eurot värsket kapitali. Kokku tähendaks 34-eurone aktsiahind ettevõttele üle 20 miljoni euro suurust turuväärtust. Ülepingutatud turuväärtus ja kallis hind tähendaks aga, et ettevõte, millel on Eestis alla 1% turuosa, oleks väärt rohkem kui näiteks Arco Vara ja Baltika kokku.

Börs märkiis teates, et peab tagama turu korra- ja õiguspärase toimimise ning usaldusväärsuse, järelevalve teostamise turul osalejate ja emitentide ning nende tegevuse üle.

„On oluline meeles pidada, et kauplemisele võtmine on lisaks avaliku kauplemise võimaldamisele börsi kauplemissüsteemis ka sõnumiks nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele investoritele selle kohta, et nimetatud väärtpaberid ja nende emitent vastavad kindlatele kriteeriumitele. Seetõttu kehtivad väärtpaberite kauplemisele võtmiseks teatud kindlad tingimused ja head tavad, mida väärtpaberituru osalised peavad täitma, et kindlustada väärtpaberituru toimimine. Komisjon hindabki oma otsuse tegemisel nö neutraalse pilguga emitendi ja tema väärtpaberite vastavust neile reeglitele ja kriteeriumitele lähtudes kõigist aspektidest kogumis,“ kommenteeris börs.