Tallinna Sadam läheb börsile. Muuga sadamat pole ettevõttel plaanis maha müüa

Täna tutvustasid valitsuse ja ettevõtte plaane majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis minister Kadri Simson ja Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.

Investoritele pakutakse 30 protsenti Tallinna Sadama aktsiatest ja lisaks saavad IPO korraldajad turul aktsiale likviidsuse loomiseks kolm protsenti aktsiatest.

Tallinna Sadamal on mitu eesmärki seoses börsiettevõtteks hakkamisega, räägiti meediale mõeldud kohtumisel.

„Eesmärgiks on ettevõtte väärtuse kasvatamine ja anda eestimaalastele võimalus saada osa sellest kasvust,” rääkis Kalm. „Lisaks aitab see suurendada Tallinna Sadama rahvusvahelist tuntust, mis on selles äris vajalik.”

Praegu vaadatakse läbi IPO korraldajate leidmiseks konsortsiume, kus on kohaliku jaeinvestoritele, Euroopa institutsionaalsetele investoritele ja globaalsetele investoritele pakkumise korraldajate tiimid.

Kuna Eesti väikeinvestorid ja pensionifondid ei suuda piisavas mahus aktsiaid osta, siis pakutakse aktsiaid ka USAs lisaks Eestile, Skandinaaviale, Ida-Euroopale ja Euroopa finantskeskusetele. Kauplema hakatakse aktsiatega siiski ainult Tallinna börsil.

Ettevõttest saab dividendiaktsia, kuid ettevõttel on ka kasvupotentsiaal.

Kadri Simson rääkis, et seoses Tallinna Sadama börsile viimisega tekkis vajadus muuta riigivara seadust, et kõik investorid saaksid võrdse infojagamise kohtlemise osaliseks.

Välja lastakse uued aktsiad, mille müügist saab raha Tallinna Sadam, kes maksab siis saadud raha välja valitsusele erakorralise dividendina, mis läheb riigi likviidsusreservi.

Aktsiapakkumise peaks toimuma kevadel ja pakkumisprospekt saama valmis esimeses kvartalis.

Ärilehe küsimusele, et kus siis tuleb Tallinan Sadama kasvulugu, rääkis Kalm, et kolmest valdkonnast, milleks on rahvusvaheline reisjateveo äri, seni tagasilöökidega kaubavedude ärist ja kinnisvarast. Viimasest tuleb suuri muutuseid mitme aasta pärast. Praamivedu on küll tulusid kasvatanud, kuid kasumi poolt mitte eriti.

Ettevõttel pole kavas börsile mineku järel Muuga sadamat maha müüa.

„Muuga sadam on meie kroonijuveel, mida me ei kavatse müüa,” rääkis Kalm.