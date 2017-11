Tõusva päikese maa aktsiaturg lõpetas päeva veerandsaja aasta tipptasemel

Tõusva päikese maa juhtiv aktsiaindeks Nikkei 225 sulgus täna kõrgeimal tasemel alates 1992. aasta jaanuarist, kuna ettevõtted teatasid tugevatest kvartalitulemustest ja jeen nõrgenes USA dollari vastu.

Aktsiaturu teine indeks Topix kerkis kõrgeimale tasemele alates 2007. aasta veebruarist. Tõusu vedasid elektroonika- ja masintööstuse ettevõtete aktsiad.

Topix indeksisse kuuluvast enam kui 1100 ettevõtest, kes on selle hooaja tulemused juba avaldanud, 63 protsenti raporteerisid aktsia kohta kasvumi kasvust. Keskmiselt on kasumid kasvanud 16 protsenti.

„Jaapani aktsiaralli põhipõhjus on ettevõtete tugevad tulemused,“ ütles Shinkin varahalduse fondijuht Naoki Fujivwara Bloombergile. „Maailmamajanduse taevas on pilvitu. Investorid arvavad, et head majandustulemused jätkuvad ka tulevastel kvartalitel.

Tänavu on Nikkei 225 ja Topix indeks tõusnud umbes 20 protsenti (jeenides).

„Nikkei 225 murdis olulise taseme,“ ütles Tokai Tokyo uurimisinstituudi peastrateeg Hiroyuki Nakai. „See võib signaliseerida Jaapanis deflatsiooni lõppu.“

Nikkei 225 indeks tõusis täna 1,7 protsenti, 22 937,60 punktile. Topix lõpetas päeva 1813,29 punktil, võttes päevaga juurde 1,2 protsenti. Jaapani jeen nõrgenes USA dollari vastu 0,3 protsenti. Dollari eest pidi välja käima 114,01 jeeni.