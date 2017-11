Vase hinnatõusule tehakse päris pööraseid panuseid

Vaseturgu on tabanud hullus. Kauplejad on hakanud tegema pöörase hinnatõusu panuseid.

Londoni metallibörsil on tehtud tuleva aasta detsembrisse panuseid (ostetud ostuoptsioone), mis eeldavad seda ehituses ja tööstuses laialdaselt kasutatava metalli hinnatõusu üle 10 000 dollari taseme. Kokku on kulutanud kauplejad sellistele panustele 4,5 miljonit dollarit, kirjutas Bloomberg.

Tänavu on Londoni metallibörsil vask kallinenud 24 protsenti. Tonn seda värvilist metalli maksis 6866 dollarit. Oktoobris tegi vask ära kolme aasta tipptaseme.

Nii kallist vaske pole nähtud alates 2011. aastast. Tol ajal juhtus toorainete hinnatipp börsil, kuna panustati Hiina lõputule nõudlusele.

Sellised suured panused tehti nädal pärast Londonis toimunud kaevanduskompaniide aastaüritust. See võib anda märku, et kauplejad panustavad üha kindlamalt, et elektriautode võidukäik suurendab vase nõudlust.

„See on nagu lotopilet,“ ütles Levmet U.K. Metallianalüütik Leon Westgate Bloombergile. „Ma võin loogikast aru saada, kuna kõrgemate hindade kasuks võib leida päris tugevaid argumente.“

Tšiili kaevandusgigant Codelco teatas, et vask võib minna püüdma rekordilist 10 000 dollari taset, kuna nõudlus-pakkumine võib tuleval aastal tuua defitsiidi. Suurpank Goldman Sachs prognoosis metalli hinnatõusu, kuna see saab tulu üleilmsest sünkroniseeritud majanduskasvust.

Kauplejad teenivad kenasti kui optsioonid jõuavad rahasse. Läinud neljapäeval osteti 2,5 miljoni eest vase ostuoptsioone, mis oleks enam kui kümme miljonit väärt juhul kui vasetonn maksab tuleval aasta detsembris 10 200 dollarit. Kui vase hind tõuseks 10 500 dollarile, oleks need optsioonid väärt juba 28,8 miljonit dollarit.

Isegi kui vase hind ei tõuse 10 000 dollarilise täitmishinnani võivad panustajad teenida järsult vase hinnatõusult kui volatiilsus kasvab.