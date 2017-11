Vene gaasimonopol põletab omanike raha patriootlikele šõuprojektidele

Venemaa presidendi Vladimir Putini majanduskorras pole imestada, et Venemaa riigiosalusega ettevõtetesse investeerijad avastavad, et ettevõtete raha on kulunud kirikutele ja isegi spordirajatistesse, kirjutab Bloomberg.

Venemaa gaasiekspordimonopoli Gazpromi nõukogu kiitis heaks tänavuse heategeva otstarbe eelarve 60 protsendise kasvu 26,3 miljardi rublani ehk 437 miljoni dollarini. See tõi kaasa vähemusaktsionäride üleskutse ettevõttele, et hakake tegelema kulude piiramisega.

Kaks suurimat heategeva raha saajat on Kremli ja Venemaa õigeusu kiriku toetatud patriootlike teemaparkide kett Venemaa: Minu ajalugu ja Siberi linna Irkutski spordientusiastid, kuhu ettevõte ehitas hiiglasliku treenimiskeskuse.

Gazprom on juba pikemat aega ajanud investoreid närvi projektide rahastamisega, millel on vähe majandusliku mõttekust. Näiteks varustas ettevõte 2011. aastal teraviljaga Põhja-Koread ja ehitas Sotši olümpiamängudeks infrastruktuuri. Nüüd on tõstnud Gazprom heategevad kulutused samale tasemele USA naftagigandi Exxon Mobiliga, ainult et selle kompanii käive on vene ettevõttest kaks korda suurem ja turuväärtus seitsmekordne Gazpromi oma. Deutsche Banki analüütik Pavel Kushnir ütles, et vaevalt, et Gazprom võtab tõsiselt lootusi, et kulutusi kärbitakse.

Loe veel

„Minusugustele inimestele, kes usuvad, et Gazpromi kulude piiramine paraneb, oli see mitte-põhitegevuse kulutuste kasv negatiivne uudis,” lausus ta. „Neile, kes pole kunagi muutnud arvamust, et Gazprom on ebaefektiivne ettevõte, said sellest uudisest oma vaatele kinnitust.”

Gazprom, kes on kulutanud sadu miljoneid dollareid Venemaa jalgpalliklubile Zenit St. Petersburg, samuti Saksamaa ja Serbia tiimide sponsoreerimisele, teatas, et neil on kulude piiramisega tõsi taga. Lihtsalt ilma ühekordsete erakorraliste kuludeta nagu Venemaa: minu ajalugu ja Irkutski kompleksita oleks ettevõtte heategevad kulud hoopis vähenenud aastases arvestuses, teatas ettevõtte pressiteenistus.

Gazpromi aktsia käekäik on olnud viletsam kui Venemaa teistel nafta- ja maagaasiettevõtetel. Kolme aastaga on aktsia langenud seitse protsenti, kuid Lukoili ja Novateki aktsiad on samal ajal vastavalt tõusnud 58 ja 45 protsenti.

Selle osaliseks põhjuseks on kasumiaruande kulurida, mis häirib tavaliselt investoreid kõige rohkem – muud kulud, kus tavaliselt on konsultatsioonitasud, reklaam ja heategevus. Esimesel poolaastal hüppas selle rea summa 18 protsenti, 178 miljardi rublani.

Ettevõte vilistab rahandusministeeriumi plaanile, mis oleks ka investoritele meelepärane, et riigi osalusega firmad peaksid tõstma dividendi pooleni puhaskasumist. Gazprom maksis läinud aastal dividendideks vaid 20 protsenti kasumist. Ettevõte kurtis, et lihtsalt maksud olid kõrged ja raha oli vaja infrastruktuuriinvesteeringuteks nagu uute eksporditorujuhtmete ehituseks.

Kõige ambitsioonikam Gazpromi heategev kuluprojekt on Venemaa õigeusu kiriku teatel inimestes patriotismi tekitamiseks rajatav ajalooparkide kett. Kahe aasta eest avati nendest esimene Stalini aegsesse VDNKh-sse, mis omal ajal pühendati nõukogude majandussaavutuste demonstreerimiseks.

Lisaks sellele multimeediapaviljonile on kerkinud Venemaal veel 17 ajalooparki. Putin külastas ise novembris ühte seesugust Punase Väljaku lähedal.

„Gazprom ei saa seista eemal kui demonstreeritakse Venemaa suuri ja uhkeid saavutusi,” ütles Gazpromi asejuht Valeri Golubev ajaloo teemapargi avamisel Samara piirkonnas.