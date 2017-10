Vene miljardär kiikab aktsiapakkumisel Londoni poole

Vene miljardäri Oleg Deripaska EN+ Groupi aktsiapakkumisel määrati ära aktsiate hind.

Aktsiad on plaanis viia börsile nii Moskvas kui Londonis. Londonis noteeritakse küll aktsiate hoiutähed (GDRid), mille hinnavahemikuks on 14-17 dollarit tükist.

Ettevõte pakub investoritele 15,8-18,8 protsenti ettevõttest. Selline aktsia hind tähendab, et miljardär hindas ettevõtte IPO-eelseks väärtuseks 7-8,5 miljardit dollarit.

„Hinnavahemik paistab päris õiglane,“ lausus BCS Global Marketsi analüütik Oleg Petropavlovki Bloombergile „See jätab aktsiale natuke tõusuruumi.“

BCS hindas ettevõtte IPO-järgseks väärtuseks 10 miljardit dollarit, mistõttu igasugune väärtus alla 8,5 miljardi dollari tundub atraktiivne, rääkis ta.

En+ suurimateks varadeks on 48 protsendine osalus suurimas alumiiniumitootjas väljaspool Hiinat ehk United Co. Rusalis ja Siberis asuvad hüdroelektrijaamad. Kui see aktsiate avalik pakkumine õnnestub, on see suurima IPO Venemaal alates 2013. aastast.

Aktsiapakkumine peaks toimuma novembris.