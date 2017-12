Yale'i ülikooli ekspert: Bitcoin on ohtlik mull

Laialt tunnustatud ökonomist Stephen Roachil oli teisipäeval intervjuus CNBCs öelda bitcoini kohta karmid sõnad.

Ajal mil bitcoin rajab teed 12 000 dollari poole, oli tippökonomisti huultel investoritele tugev hoiatus „krüptoraha on ohtlik spekulatiivne mull.“

„See on investoritele mürgine kontseptsioon,“ ütles Yale'i ülikooli õppejõud ja investeerimispanga Morgan Stanley endine Aasia peaökonomist Stephen Roach.

Yale nimetab Roachi üheks Wall Streeti mõjukaimaks ökonomistiks, kes on juhtinud üle maailma Morgan Stanley analüüsitiimi. Ta oli kriitiline maailma populaaresima krüptoraha plahvatusliku ostmise suhtes.

„See on mistahes mõõdiku järgi ohtlik spekulatiivne mull,“ lausus ta. „Ma ei ole veel näinud ühtegi nii vertikaalse liikumisega väärtpaberigraafikut,“ lausus ta. „Bitcoin on kõige vertikaalsema mustriga graafik mida ma olen kogu oma karjääri jooksul näinud,“ lausus ta.

Tänavu on bitcoini hind tõusnud enam kui tuhat protsenti. Hinnaliikumine on hoogustunud, kuna nii väikeinvestorid kui suured institutsionaalsed rahapaigutajad ootavad bitcoini jõudmist futuuride vormis tuletistehingute turule.

USA suurimad tuletistehingute börsid CME ja CBOE on teatanud, et nad plaanivad tuue turule bitcoini futuurid. Täna tuli uudis selle kohta, et ka Tokio futuuribörs Topix teeb selles suunas esimesi samme.

Roach ütles, et börside poolt bitcoini legitimiseerimine muudab selle investoritele mõnevõrra ohtlikuks, kuna bitcoinil puudub majandusliku väärtus.

Paljud investorid tunnistavad, et nad ei saa aru bitcoini tehnilistest aspektidest ega blochchaini tehnoloogiast, lootes vaid lihtsameelselt sellele, et bitcoin kui investeering jätkab kallinemist.

„Nagu kõik mullid puruneb ka see,“ ütles ta. „See kukub. Kes teeb viimase investeeringu, saab kahtlemata kõige valusama laksu.“