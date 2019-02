Eesti otsib tõsielukampaaniaga IT talente kogu maailmast

"Meie poolt otsitavad tipp-spetsialistid on ainulaadsete oskustega inimesed, keda Eesti ettevõtted pole Eestist leidnud ning kellele ettevõtted on valmis maksma palka alates 2500st eurost kuus. Ühe sellise palgaga spetsialisti poolt jääb Eestisse maksuraha arvestuslikult ligi 16 000 eurot aastas, kuid veelgi olulisem on see, et see aitab Eesti ettevõtetel edasi areneda, kui Eestist enam spetsialiste ei leia," selgitas Work in Estonia programmijuht Triin Visnapuu-Sepp.

Kevadises Career Hunt tõsielukampaanias osalevate ettevõtete hulk on sel aastal kasvanud 12-lt 14ni. Sealjuures võtavad selle aasta kampaaniast osa ka neli eelmisel aastal osalenud ettevõtet. Sel korral osalevad Transferwise, Monese, Veriff, Starship Technologies, Pipedrive, Thorgate, Taxify, Malwarebytes, Finestmedia, Icefire, betPawa, Swedbank Eesti, Genius Sports ja Mooncascade.