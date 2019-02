Kandidaadi persona – oluline tööriist edukaks värbamiseks!

Ole realistlik. Persona loomisel on üks inimlikust loomusest tulenev ohukoht - nimelt kiputakse enda ettevõtet tööandjana ülehindama, mis kandub edasi ka persona loomisesse. Oluline on jääda persona koostamisel objektiivseks ning mõista, kas mul antud positsioonile on tõesti tarvis kõikide nende omadustega tipptegijat? Ning kas meie ettevõttel on talle tegelikult ka pakkuda seda, mida me lubame? Valede ootuste loomine on üks suuremaid vigu värbamisturunduses, mis valmistab pikas plaanis palju probleeme.

Loo persona, aga ära armu temasse. Teine ohukoht on, et pärast persona kirjeldamist, sellele narratiivi loomist ja isegi ehk nime valimist, võib tekkida teatud emotsionaalne seotus. Tuleb mõista, et kokkuvõttes on tegemist siiski fiktsionaalse tegelaskujuga, kellele päris täpset vastet on väga keeruline leida. Seega tuleb alati hoida teatud paindlikkus ning läbi mõelda, milliste oskuste või inimlike omaduste arvelt oleks võimalik kompromiss leida.