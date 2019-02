Kuidas tööampsumajanduses üha nõudlikumaks muutuvate töötajatega hakkama saada?

Teadlik tööandja brändi ehitamine on muu maailma eeskujul üha populaarsemaks muutunud ka meil, kirjutab ajakiri Director. Teadlik tööandja brändi ehitamine on muu maailma eeskujul üha populaarsemaks muutunud ka meil. Selle veenvaks näiteks on juba kuuendat aastat korraldatav unistuste tööandja konkurss, kuhu kandideerib aasta aastalt üha rohkem ettevõtteid ning mille raames sajad Eesti töötajad ise oma tööandjaid julgelt kiidavad. Enam ei võistle tööandjad üksnes oma kauba ja teenuse hea maine, vaid ka töökultuuri töötajasõbralikkuse poolest.

LHV Panga tööandja brändi juht Ragne Maasel toob välja, et 2019. aastal võtavad üha enam võimust tööampsumajandus, teenuslepingud ja projektipõhine töö freelancer’ina. „Töötajad juhivad tööturgu ja teevad reeglid. Tihtipeale on need juba palju kaugemal paindliku tööaja või kaugtöö nõudmistest,“ selgitab ta.

Kuna inimeste soov vabaduse ja autonoomia järele kasvab kiiremini, kui tööandjad tihtipeale arvavad, toob see ekspertide sõnul kaasa olukorra, kus üheksast viieni täiskohaga tööl käimine ei ole enam paljudele vajalik ega huvitav. Personalitöötajatele on silma jäänud ka see, et töötajate puuduses vaevleval tööturul ei muretse nad enam eriti töö kaotamise või lünkade pärast CVs. Kui töökoht ei meeldi, liigutakse juba mõne kuu pärast edasi sinna, kus pakutakse veelgi paremaid tingimusi.