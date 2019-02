KUULA | Miks edukad välismaalased nigelale ilmale ja keskpärasetele palkadele vaatamata Eestisse kipuvad

Kood:

Kaisa Triin Kosenkranius rääkis Turundusraadios saatejuht Anu-Mall Naaritsale, et Eestisse otsitakse just neid spetsialiste, kellel on teed valla nii Googlesse, Facebooki või ükskõik millisesse maailma edukasse ettevõttesse.

Alles hiljuti asus Eestis tööle USAst San Franciscost saabunud spetsialist, tõi Kosenkranius näiteid. Need, kes siia kandideerivad, on tavaliselt teinud ära põhjaliku taustauuringu meie riigi kohta ja teavad, kuhu kipuvad. Kui Kosenkraniuse sõnul inspireerib välisspetsialiste ennekõike meie ettevõtete madal karjäärihierarhia, võimalus kiiresti palju saavutada ja ka karjääriredelil tõusta, siis saatejuht Anu-Mall Naarits tõi välja ka uuringu, kus suur osa arenenud riikidest meie ülikoolidesse saabunud teadlasi on seevastu siia jõudnud tänu “perekondlikele põhjustele”.