KUULA | Netflix’i endine personalipealik: töötajad ei ole lapsed, suhtuge oma inimestesse kui vastutustundlikesse täiskasvanutesse

"Tõenäoliselt on sõna, mida ma HR žargoonis enim vihkan, "võimustamine" (inglise keeles empowerment). See eeldab, et meil juhtidena oleks nagu võimalik jagada inimestele rohkem võimekust ja võimu. Nii ma siis narrin personalijuhte ja ütlen: “Kas tõesti, päriselt ka – kes teile selle võlukepikese küll andis?!”.

Mis paneb meid arvama, et liikudes hierarhias juhtidest allapoole kuni esmatasandi töötajateni välja, nende IQ järjest väheneb?

"Kui ma hetkeks seisatun ja selle peale mõtlen, siis põhjus, miks me käime ringi ja nö arvame jagavat inimestele võimu, on ju see, et me ise oleme eelnevalt juba neilt selle ära võtnud. Mis paneb meid arvama, et liikudes hierarhias juhtidest allapoole kuni esmatasandi töötajateni välja, nende IQ järjest väheneb? Teate, tegelikult astuvad iga päev meie uksest sisse mõjuvõimsad ja vastutustundlikud inimesed. Pole oluline, kus nad ettevõtte struktuuris asuvad ja mis tööd nad teevad, nad astuvad sellest uksest sisse täiskasvanutena ja neil on samasugune võimekus võtta oma tegevuse eest vastutust nagu kõigil teistel," räägib McCord.

"Sügaval sisimas usun ma, et päeva lõpuks tahab igaüks minna koju ja öelda oma elukaaslasele, lähedastele või lemmikloomale, et mul oli täna suurepärane tööpäev! Ära tegime! Igaüks tahab tunda eduelamust ja saavutada midagi suurt – see motiveeribki inimesi," tõdeb ta.

"Kui me lähtume eeldusest, et igaühel, kes hommikul kontori uksest sisse astub, on juba olemas see jõud ja võimekus suuri asju ellu viia, et tegemist on mõtlevate ja vastutustundlike täiskasvanud inimestega, siis me kinnitamegi neile, et nad peavad ka töö juures käituma nagu mõtlemisvõimelised ja mõjuvõimsad täiskasvanud, ning just see muudabki maailma. Vastasel juhul juhtub see, et me võtame need väljakujunenud ja iseseisvad täiskasvanud inimesed ning kammisteme nad kõikide nende reeglite, eeskirjade, juhiste ja sellega, mis lubatud ja mis mitte – see tähendab, et kohtlemegi neid nagu saamatuid lapsi ning oleme siis äkki üllatunud, kui nad käituvadki lastena. Me peame andma inimestele tagasi mõjuvõimu, mis neil juba tegelikult olemas on. Me lihtsalt ei tohi seda neilt igal sammul ära võtta. Sellest hetkest kõik muutub.”

