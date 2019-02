KUULA | Peeter Pärtel: kõige paremad ettevõtted saavad alguse kriisiajal

Millest tuleb juttu?

Mida teha peale eesmärkide saavutamist?

Kuidas valmistuda majanduslanguseks?

Kuidas sai Peetrist ettevõtja?

Ettevõtluse õpe tänapäeval ja Peetri nooruses

Ettevõtlikud lapsepõlvemälestused

Miks on mentorid vajalikud?

Kuidas aitas CashFlow Peetril kontakte luua?

Robert Kiyosaki mõju Peetrile

Esinemisoskuse olulisus

Tüüpilised arusaamatused ettevõtluses

Huvitavaid mõtteid Peetrilt

“Kõige paremad ettevõtted saavad alguse kriisiajal.”

“Loo teistele väärtust.”

“Esinemine on puhas treening.”

