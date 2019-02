KUULA | Rain Tunger: juhina teenindan oma meeskondi

"Niiet teenindamine kui selline on minu jaoks igapäevane elementaarne elu osa. Ja kui ma siis olen sellises teenindamise ‘flows’ – küsin iseenda käest, et mida ma siia ruumi toon? Kas ma toon iseenda näol oma lahendamata probleemid, iseenda paha tuju ja meeleolulised kõikumised, kas ma toon enda egost tulenevad käitumised, mis pigem võtavad teistelt ruumi ära; või ma kõigepealt kohanen olukorraga, vaatan, mis ja kes mind ümbritsevad ning kui ma siis ühel hetkel olen oma ümbritsevaga üheks muutunud, teen kõik selleks, et seda kaunistada. Kas ma saan öelda midagi ilusat, et kõigil hakkaks veelgi parem? Kas ma saan aidata teisi, soodustada keskkonda, parandada meeleolu ja meeskonna vaimu? Ehk ma püüan leida võimalusi, kuidas ma saan seda olemasolevat olukorda rikastada," räägib Tunger.

"Juhina soovisin varem kõiki protsesse lõpuni kontrollida, aga nüüd olen jõudnud sinna, kus mida vähem ma inimesi kontrollin, seda rohkem ma soodustan asjade voolamist, seda kergemalt ja pehmemalt ja paremini see kõik sujub. See nõuab juhilt iseendaga sellist sisemist dialoogi, et lubada ja usaldada sel kõigel juhtuda. Ja küsida, kas praegu on vaja üldse sekkuda või mitte? Teen täna kõvasti tööd selle kallal, et olla teadlik kõigepealt iseendast ja siis küsitleda enda rolli kohta, kas ma pean midagi tegema või ma võin jääda täiesti tasutajõuks? Selleni on mind viinud paljuski just enesearenguga tegelemine.”