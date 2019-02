KUULA | Tööandja brändi loomisest ehk kas G4S töötaja tohib visata autost välja õunasüdame?

Turundusraadio saates kõnelenud Sarajas leiab, tänapäeval pole teenuse bränd ja tööandja bränd enam eraldiseisvad asjad, kuna üha rohkem inimesi lähtub ka teenuste ja kaupade ostmisel ettevõtte üldistest väärtushinnangutest.

Seetõttu on G4S näinud aastaid vaeva, et just nendele omaseid väärtusi töötajates kujundada ja ühtlustada. Selleks kasutatakse muuhulgas iga-aastast dilemmade foorumit, kus arutatakse läbi erinevate väärtustega seotud elulised juhtumid ja lepitakse kokku, kuidas ettevõtte töötaja kriitilistes olukordades käituma peaks.

Näiteks antakse töötajatele lahendada selline dilemma: “kuidas reageerite, kui sõidate hommikul autoga tööle ja teie ees sõitvast G4S logodega sõiduauto aknast visatakse metsavahele õunasüda?”.

Indrek Sarjas usub, et just väärtustega tegelemine on olnud võtmetegur töötajate suuremaks sidumiseks ettevõttega.