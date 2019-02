Mida teha, kui töised sõprussuhted muutuvad tõeliselt kurnavaks?

Kui jätad kolleegist sõbra tõttu töö hooletusse, on see märk, et midagi tuleb muuta. Teine ohu märk on, kui tunned end emotsionaalselt nagu Ameerika mägedel või tegeled teiste inimeste probleemidega rohkem kui enda omadega. Mõistmaks, kas tegemist on terve normaalse suhtega, võiks endalt küsida mõned küsimused: Kas see suhe aitab mul karjääriredelil soovitud tõusuni jõuda? Kas te mõlemad panustate suhtesse samapalju? Kas ma tunnen end vabalt sõbra omadest erinevate tunnete ja mõtete väljendamisel? Kas ma näen teise probleemide lahkamisel erinevaid nurki või vaid tema enda nägemust? Davidi sõnul ei ole siin õiget või vale vastust, kuid kui annad kasvõi ühele küsimusele vastuseks „ei", siis kaalu muutuste tegemist.

Ära süüdista teist inimest

Kui jõuad järeldusele, et sõprussuhe ei toeta ega teeni sind enam, on normaalne olla vihane või häiritud. Instinktiivselt süüdistad teist inimest ning mõtled, et just tema tõmbas mind sellesse. Kuid selline vaatenurk ainult nõrgestab sind ennast ning on ohvripositsioon.

Selle asemel tasuks mõelda enda rollile ebaterve suhte kujunemisel. McKee soovitab mõelda, mis algselt selle inimese poole tõmbas. Kas see oli nende isiksus? Tööalane ülesanne, mida pidite koos täitma? Jagatud hobi? See annab kasulikku infot end sellest suhtest vabastamiseks ning edaspidiste analoogsete olukordade vältimiseks.

Ära katkesta suhteid täielikult

Suuremal osal juhtudest ei ole vaja suhtlust täielikult lõpetada. Ei soovi sa ju muutuda endisest parimast sõbrast inimeseks, kes keeldub isegi koos lõunatamast. Davidi sõnul võid niimoodi käitudes end ilma jätta olulistest sidemetest. „Inimesed arvavad, et ebatervete suhete muutmiseks, peab need katkestama. Seda ei ole tarvis. Väikesed muudatused võivad suunata suhted õigesse suunda ilma, et keegi peaks end halvasti tundma," rääkis McKee.

Muuda vestluse viisi

On raske sõbrale öelda, et soovid nendega vähem aega veeta. „Vahel on suhe nii terve, et saad selles osas olla otsekohene, kuid need on harvad juhud," tunnistas McKee. „Kui nad on eneseteadlikud ning suudavad pidada peegeldavat vestlust, siis võid sellist vestlust üritada," tõdeb ta. Kuid enamustel juhtudel peaks strateegia olema muuta sõbraga vestluse viisi. Näiteks võiks valida sellised kommunikatsiooniviisid, mis on vähem siduvad, vähem isiklikumad. Kui veedate koos palju aega, asenda need telefonikõnedega. Kui suhtlete palju telefonisti, siis asenda need meilisuhtlusega. Sinu eesmärk on luua füüsilist distantsi ning vähendada suhtluse intensiivsust, soovitab Davis. Igal võimalusel toonita teie tööalast suhet ning räägi töö olulisusest.

Kitsenda suhtlust

Otsusta ära, kuhu sa soovid joone tõmmata. Mõtle neile probleemidele, mida kolleeg sinuga jagab ning vali nende seast üks või kaks sellist, milles soovid teda jätkuvalt aidata, soovitab McKee. Seejärel ära lase töökaaslasel teiste teemadega sulle sisse sõita. „Vii nad kokku kellegagi, kes saab tõesti aidata, ütleb Davis ning soovitab öelda näiteks: „Ma näen, et me tammume selle teemaga paigal. Sul oleks rohkem kasu näiteks mentoriga rääkimisest".

Jää endale kindlaks

Uue tasakaalu leidmine võtab aega. Ja sõber ei pruugi tahta sinust lahti lasta. Kuid ära anna alla pelgalt selle pärast, et sind survestatakse. Kui sõber küsib, mis sa ei taha koos lõunale minna, soovitab KcKee vastata midagi sellist: „Ma tunnen ka meie vestlustest puudust. Aga sa tead, et ma ei ole valmis neid töö ajal pidama. Ma pean tõesti keskenduma." Või juhi vestluskaaslane selle teema juurde, millest sa tahaksid rääkida: „Miks me ei võiks kokku saada ja rääkida teemast X". Kui nad teevad selle raskeks, siis tuleta endale meelde, et lühiajaline ebameeldivus piiride seadmisel on lõppkokkuvõttes parem kui pikaajaline energiast tühjaks imemine.

Põhimõtted, mida meeles pidada:

Tee nii:

Pane tähele märke, et panustad sõprussuhtesse liiga palju aega ja energiat ning see hakkab kahjustama su töötulemusi.

Muuda suhtlust nii, et veedate suhtlemisega vähema ega.

Paku, et aitad tal ühendust võtta inimesega, kes saab tõesti probleemidega aidata

Ära tee: