Selgus Unistuste Tööandja 2019: ta ei konkureeri töötajate ligimeelitamisel ei suuremate puuviljavaagnate ega rahaliste toetustega

Anu-Mall Naaritsa sõnul on organisatsioonidel laias laastus võimalik oma tööandja kuvand üles ehitada kaheteistkümnele erinevale väärtusele, või siis neid omavahel kombineerida. "Päästeameti puhul tuleb selgelt välja, et kogu organisatsioon on rajatud missioonitunde ümber ja just sellisena neid ka seest ja väljastpoolt nähakse. Hea sõnum teistele tööandjatele on, et ka nemad ei pea ilmtingimata rabama mitmel rindel, et olla parim mitmes asjas. Piisab ühest tugevast ja kõigile arusaadavast erisusest, mis aitab leida uusi parimaid töötajaid ja kinnistada olemasolevaid," märkis ta.

Lisaks "missioonitundele" kuuluvad Naaritsa sõnul tööandja brändi kujundamise võimaluste hulka sellised kuvandid nagu "kiire karjäärivõimalus", "multikultuursus ja rahvusvaheline perspektiiv", "töötaja isikliku aja väärtustamine", "kõrge palga maksmine", "inspireeriv ilma juhita juhtimiskultuur", jmt. "Ükskõik millise kultuuri kasuks tööandja otsustab, peab ta tegema kõik selleks, et tema edasised teod ja sõnumid seda igakülgselt toetaks," ütles ta.

Päästeameti töötajad: siin on äge!

2150 töötajaga Päästeameti töötajate seas läbiviidud anonüümne küsitlus tõi esile, et enim väärtustavad töötajad ise huvitavat ja innustavat tööd, kindlat palka, pühendunud ja suurepäraseid kolleege, võimalust paindlikuks töögraafikuks ja kaugtööks, töökõrvalt jäävat aega perele ja hobidele, võimalust rahvusvaheliseks tööks, jpm. Üks sagedamini esilekerkinud sõna töötjatepoolsetes kirjeldustes oma töökoha kohta oli "äge".

ADM Interactive seab töötajad klientidest ettepoole

Parima erasektori ettevõttena Unistuste Tööandja 2019 konkursi finaali jõudnud 70 töötajaga ADM Interactive paistis silma, kuna on kiire kasvu tingimustes (üle 50% viimastel aastatel) suutnud peamiselt uusi inimesi värvata seniste töötajate soovituste baasil ning sealsed töötajad pulbitsevad silmnähtavalt rahulolust. ADMi personalipoliitika on üsna radikaalne, sest esikohale on organisatsioonis seatudki töötaja rahulolu, alles seejärel tulevad kliendid ja viimasena majandustuelmused. ADMis töötavad inimesed väärtustavad omakorda töökohal enim võimalust eneseteostuseks ja suurepärast tiimi.

Unistuste Tööandja 2019 konkursi käigus kiitsid töötajad ligi 200 Eesti organisatsiooni, kellest teise vooru jäi kandideerida 26. Finaali jõudsid veel SEB Pank, ADM Interactive, Pipedrive, PricewaterhouseCoopers.

Unistuste Tööandja 2019 žüriisse kuuluvad Lauri Tabur (Smartgrow tegevjuht ja "Unistuste Tööandja 2013" võitja), Anneli Ohvril (Teeme Ära SA juhatuse liige), Maarika Lember (HR konsultant, coach ja treener), Kerstin Jaani (PARE juhatuse liige) ja Renita Käsper (talentide värbamise tiimi juht, Babble)

Unistuste Tööandja tiitli on varsematel aastatel pävinud Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA, Ericsson Eesti AS, Pipedrive OÜ