Tööandjad valisid endale uue presidendi

Tänaseni oli sellel kohal ehitusettevõtja Tiit Kuuli.

Kai Realo on aastatepikkuse kogemusega juht. Olles töötanud juhina erinevates müügiorganisatsioonides, omistati talle 2018.a. Aasta juhi tiitel.

Viimased seitse aastat on Kai Realo peadirektorina eest vedanud Circle K Eesti meeskonda, enne seda töötas ta samas organisatsioonis Statoili kontseptsioonijuhina.

Varasemate töökohtade hulka kuuluvad IBM, Elisa Eesti ja mobiiltelefonide jaemüügikett Mäkitorppa.

"Tööandjatel on hulk väljakutseid, millega meil tuleb silmitsi seista ja lahendusi otsida. Näiteks on tööjõupuudus ja maksuteemad need, millega ma puutun kokku juhina iga päev ja need on kindlasti teemad, millele otsin lahendusi ka Tööandjate volikogu juhina,“ ütles värske Tööandjate volikogu esimees Kai Realo.

1917. aastal asutatud Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti ettevõtteid ja majandusharuliite koondav katusorganisatsioon, mis esindab otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 145 000 töötajale. Tööandjate missiooniks on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.