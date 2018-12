Bitcoini turu õudusunenäod: Vaalad ja Hoidjad

Bitcoini 2017. aasta buum kergitas hinna enneolematu tasemeni. Bitcoin on kaotanud viimase aastaga üle 75 protsendi oma väärtusest ja mitmed vähem populaarsed krüptovaluutad on püsimajäämisohus. Mis on põhjustanud niivõrd suure hinnakõikumise ning mida toob tulevik krüptovaluutaturgudele?

Niisiis, mis põhjustas Bitcoini hinnakukkumise?

Saamaks loogiline vastus küsimusele, on oluline esialgu vaadata tingimusi, mis põhjustasid 2017. aastal Bitcoini hinnatõusu ning viisid seni eksisteerinud ökosüsteemi muutusteni. Vaadates tagasi aega enne Bitcoini hüppelist tõusu 2017. aastal, oli Bitcoin populaarne põhiliselt väiksemate entusiastide ja kaubitsejate ringkondades, kes varustasid musta turgu. Seesugune ökosüsteem ja Siiditee turg aitasid tugevalt kaasa esimestel aastatel Bitcoini hinnatõusule.

Kaks aastat pärast Bitcoini leiutamist lõi Ross Ulbricht 2011. aastal Siiditee (tegemist on musta turuga internetis). Selle üks miljon klienti sõltusid tehingute sooritamiseks Bitcoinist. Arvatakse, et see ning teised sarnased kogukonnad on kujundanud esialgse Bitcoini väärtuse vahetusvahendina, mis võimaldas püsivalt kasvatada oma väärtust pideva nõudluse kaudu. Mis tõi kaasa 2017. aasta hinnatõusu, oli HODL’erite ehk hoidjate (inglise k. HODL – Hold On Dear Life) ja institutsionaalsete mängijate sisenemine, kes hakkasid oma potentsiaali teadvustama hakkama. Bitcoini väärtus tõusis alates 2018. aasta märtsist 1188 dollarilt ja jõudis tipus 19 650 dollarini detsembris, mis oli muljetavaldav 1654 protsendine hinnatõus vaid üheksa kuuga.

Paljud analüütikud, sealhulgas Wealth Chain Capital’i tegevdirektor Phillip Nunn, kinnitasid, et hiljutised järsud turgude langused on tingitud kogenud futuuritehingute ja vaalade ulatuslikust hinnalangetamisest. Usutakse, et mõned kogenud kauplejad ja ettevõtted teenisid arvestatava kasumi hiljutistest hinnanihetest pärast Bitcoini futuuride müümist langusajal.

Võimalikud riskid institutsioonide sisenemisel praeguses staadiumis

Asjaolu, et viimastel kuudel on Bitcoini turul toimunud vaalade järsk tõus, on murettekitav probleem ja risk iseenesest. Eriti nüüd, kui lähitulevikus on vähe lootust positiivsetele hinnatõusudele, nagu näiteks Bitcoini ETF’i, ehk börsil kaubeldava fondi leppe, heakskiit. Vaalad kujutavad endast ohtu väiksematele investoritele, sest neil on juba turgu manipuleerivate vahendite olemasolu. Turul on vajadus ette valmistuda komplekssete turu manipuleerimisskeemide laineks.

Hinnanguliselt hoiab ainult paarsada inimest umbes 40 protsendi ulatuses Bitcoini ja see ringkond inimesi ilmselt teavad üksteist ja suhtlevad regulaarselt. See tähendab, et Bitcoin ei ole nii detsentraliseeritud, nagu oli selle eesmärk väljatöötamisel.

Bitcoini kasutamine maksevahendina mõjutab oluliselt selle väärtust

Bitcoini äritegevuse maksetehingute maht on vähenenud. Bloombergi poolt augustis avaldatud uurimistulemustes vähenesid Bitcoini kauplemiskogused eelmise aasta septembriga võrreldes 60 miljoni dollari võrra, ulatudes 411 miljoni dollarini.

Kuna nõudluse tase väheneb, muutub krüptovaluutaturgudel madalseisust väljumine raskemaks. Lõppkokkuvõttes jääb Bitcoini väärtus tõenäoliselt vaalade mõju alla. Loomulikult võivad mõned sündmused, näiteks ETF-id, mõjutada Bitcoini hinda. Siiski on need haruldased sündmused, mis pole veel juhtunud ja tõenäoliselt ei juhtu lähitulevikus, arvestades sektori volatiilset olekut.

Kas Bitcoin on hukule määratud?

Bitcoini turg on valuutaturu kapitaliseerimisega endiselt suurim krüptovaluutatööstuses. Intercontinental Exchange, kellele kuulub New Yorgi börs, töötab praegu Bitcoini kauplemisplatvormi Bakkt väljatöötamisega. Samuti üle maailma 27 miljoni kliendiga varahaldus ja finantsplaneeringuid teostav ettevõte Fidelity Investments teatas 2018. aasta oktoobris oma kavatsusest pakkuda investoritele krüptovara hoiustamise võimalust. Seesugused ettevõtete jõupingutused on mõjutanud positiivselt Bitcoini kasvu teatud ajahetkedel ja mõjutavad ka edaspidi seni, kuni turg on vabas liikumises.

Regulatsioonide puudumine on Bitcoini hinnakõikumist tugevalt mõjutanud, mis kinnitab vajadust regulatiivsete meetmete järgi. Bitcoini tugevamal integreerimisel maailma finantssüsteemidesse oleks investorite jaoks, arvestatav positiivne hinnaliikumine, võimendava mõjuga.

Jälgime huviga, mida toob krüptoturg tuleval aastal ning siis saame näha, kas krüptol on mõju ka suuremale hulgale inimestele.

Silvia-Kairet Põld

Lisette Soop

Vigil Capital