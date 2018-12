Erinevad platvormid krüptovaluutadega kauplemiseks

Sel nädalal tutvustame platvorme, kus kaupleja demonstreerib krüptovaluutadega tehingute tegemist. Toome välja kolme erinevat tüüpi kauplemisplatvormi ning tutvustame neid lühidalt. Projekti raames kasutame Metatrader 5-te, kuid vaatame ka üle, mis on BitMEX ja Coinbase platvormid.

METATRADER 4/5

MetaTrader 4/5 on kauplemisplatvorm, mis on välja töötatud MetaQuotes Software poolt ning pakub võimalust interneti vahendusel spekuleerida valuutasid, tooraineid, võlakirju, indkseid ja muid finantsinstrumente, sealhulgas hinnavahelepinguid.

MetaTrader tarkvara on tasuta ja väga paljud maaklerid kasutavad seda platvormi, et pakkuda ligipääsu hinnavahelepingutega kauplemiseks. MetaTrader´it saab otse MetaQuotes veebilehelt alla laadida.

Platvorm annab vajalikud tööriistad ja ressursid kauplejale, et too saaks analüüsida hinda, asetada ja hallata tehinguid ning kasutada automatiseeritud tehnikat kauplemisel.

Metatrader 5 kasutajaliides Admiral markets

BITCOIN MERCANTILE EXCHANGE EHK BITMEX

BitMEX on platvorm, kus saab kaubelda krüptovaluutade derivatiive ning see on kõige suurema käibega kauplemisplatvorm ainult krüptovaluutade jaoks (aasta käive on 960 miljardit dollarit). BitMEX kuulub ettevõttele nimega HDR Global Trading Ltd ja selle peakontor asub Hong Kongis ning on regristreeritud Seišellidel.

BitMEX´is kauplemine toimub ainult Bitcoinidega, ehk kasumid ja kahjumid kajastuvad Bitcoinides. Selline platvorm sobib hästi edasijõudnud kauplejale, sest pakub kuni 1:100 kordset võimendust. Nii kõrge finantsvõimendus tähendab seda, et 1% hinnaliikumine vastu teie positsiooni kaotab 100% teie rahast, aga samuti on kasumiteenimis potensiaal suurem, üle 10 kordset võimendust ei soovita kasutada.

Bitmex kasutajaliides Admiral markets

COINBASE PRO

Coinbase on ülemaailmne digitaalsete varade vahetamise ettevõte, mis pakub võimalust osta ja müüa krüptovaluutasid ning samal ajal saadab Coinbase tehingu informatsiooni plokiahela võrgustikku, et kinnitada ostu/müügi tehingut. Coinbase´i platvormil on ka rahakoti funktsioon, kus saab digitaalseid vääringuid salvestada. Ettevõtte peakontor asub Ameerika Ühendriigis, California osariigis.

Kui olete huvitatud krüptovaluutadega kauplemisest, aga ei ole huvitatud plokiahela tehnoloogiast, siis Coinbase on teile õige toode. See pakub teile võimaluse võtta osa valuutaspekulatsioonist ja uuest investeerimisvormist.

Coinbase´i platvormi kasutades jääte te ilma siiski pseudoanonüümsusest, mida plokiahelatehnoloogia pakub. Sinna liitudes on teie kasutaja seotud teie nime ja pangakontoga.

Coinbase pro Admiral markets

Emil Koplimäe

Silvia-Kairet Põld

Vigil Capital