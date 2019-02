Krüptotehingute ülevaade

Eelmisel reedel lisandus krüptoturule päeva jooksul ligikaudu 9.7 miljardit dollarit, mis tõstis krüptovaluutade turukapitalisatsiooni 120 miljardi dollari peale. Bitcoini hind tõusis korra 3700 dollari juurde ja Ethereum oli 122 dollarit. Selline impulss krüptoturul oli teretulnud, sest pea kaks nädalat oli näha külgsuunalist liikumist.

Kui möödunud nädalal oli hinnaliikumise tõenäolisem suund alla, siis hetkel on ootused kõrgemal, paljud eeldavad hinnatõusu 4000 – 4500 juurde. Minu isiklik seisukoht on neutraalne, aga kui peaksin spekuleerima, siis vahetaksin pooli müüjatelt ostjate juurde, samas jäädes äärmiselt ettevaatlikuks. Kõigepealt ootaksin ära, kui hind korrigeerib ennast 3400 juurde ja siis vaataksin turuosaliste reaktsiooni.

Eelmisel nädalal tutvustasin tehingukaarti, kus eelmise nädala seisuga oli Ethereumi müügitehingud asetatud 111-128 dollarini ja Bitcoini müügitehing oli 3800 dollari juures. Peale oodatust järsemat tõusu läksid sisse neli müügitehingut ETH/USD paaril. Bitcoini hind ei jõudnud 3800 juurde ja tühistasin selle tehingu. Etherumi müügitehingud olid hajutatud hindade juures 112, 114.5, 116.8 ja 120 dollarit, mis moodustasid kokku tehingusuuruse 1 lot Ethereumi. Ülejäänud müügitehingud mis ülespoole jäid liigutasin eest ära, sest hinnatõus oli nii tugev ja risk edaspidiseks kiireks tõusuks oli liiga suur. Sain kiirelt aru, et olen lühikeste positsioonidega lõksus ja oli vaja otsida kiiret võimalust neid katta. Nimelt ootasin kiiret 50% korrektuuri nädalavahetuse jooksul, kuid pühapäeva hilisõhtul oli selge, et ostjatel on tugev kontroll hinna üle ja katsin lühikesed positsioonid 1€ kahjumiga, sest lühikeste positsioonidega kaasnevad riskid ei olnud enam väärt. Kiirelt ostjate poole peale ei tahtnud ka vahetada, sest oht teiselt poolt lõksu jääda oli ka suur. Enne ootan paremaid tingimusi tehingusse astumiseks.

Hetkel on ETH/USD paaril tehingud valmis seatud hinna 112, 108.5 ja 109.6 dollari juures suuruses 0.8 lotti. Jään edaspidi ootama langust nende hindade juurde ja ootan tugevat reakstiooni ostjate poolelt hinda ülespool seda tasemet hoida.