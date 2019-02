Vigil Capitali krüptorahaga kauplemise ülevaade

Metatraderi terminalis on mitmeid vahendeid mis aitavad kauplejatel hinda analüüsida, paigutada tehinguid ja neid hallata. Tutvustame teile Metatradei terminali, millega kaupleme admiral markets’i kontol ja näitame, kuhu meie esimesed tehingud on paigutatud. Toome välja põhivahendid terminalis navigeerimiseks ja selgitame mille jaoks neid kasutatakse.

Graafik



Esimeseks punktiks on tööriistariba, mis asub kasutajaliidese ülemises vasakus ääres, programmi põhifunktisoonide all. Tavaliselt on tööriistad põhimenüü alla paigutatud, aga neid on lihtsasti võimalik liigutada programmiakna teistesse punktidesse. Tööriistaribasse saab paigutada just teile kõige vajalikumad vahendid ja need jagunevad omakorda nelja alakategooriasse: standartsed käsklused terminali haldamiseks, käsklused graafikute haldamiseks, graafikutele paigutatud objektide haldamiseks ja graafikute ajaraamide haldamiseks.

Teises punktis on välja toodud instrumendi graafik mida te parasjagu kasutate. Sellele graafikule saab rakendada erinevad värvilahendusi ja lisada analüütilisi objekte. Neid graafiku vorme on võimalik salvestada ja hiljem uuesti esile kutsuda, kui vajadus on.

Kolmandas punktis on aken, kus on toodud välja selle instrumendi andmed ühe perioodi suhtes ja analüütilised objektid mis on graafikule määratud.

Neljandas punktis asub „Market Watch“ aken, kus on välja toodud kaubeldavate instrumentide sümbolid, ning viimased küsi- ja pakkumishinnad. Sellest aknast on võimalik hõlpsasti leida läbi alamenüüde konkreetse instrumendi spetsifikatsioone, sisestada uusi tehinguid ja avada uusi graafikuid.

Viiendas punktis asub navigaatoraken, mis pakub kiiret ligipääsu erinevatele Metatrader platvormi funktsioonidele, sarnaselt tööriistaribale.

Kuuendas punktis on multifunktsionaalne aken, kus on võimalik kontrollida kauplemistoiminguid, vaadata uudiseid ja konto ajalugu, seadistada häireid ja töötada süsteemisiseste e-mailide ja päevikuga ning veel palju teisi muid funktsioone kasutada.

Graafiku piltidel on näha, kuhu on paigutatud esimesed tehingud, mis jäävad täitmist ootama. Praeguse arvestuse järgi on domineeriv trend krüptomaastikul langev ning seetõttu on tõenäosus allaliikumiseks suurem ja müügitehingutega kaasnevad riskid väiksemad.

Bitcoini liikumine on positiivses korrelatsioonis Ethereumiga, aga kuna minimaalne tehingumaht on Bitcoini ja dollari paaril 0.1 lotti, mis moodustab konto kauplemiskapitalist kesmiselt 16% (koos 2 kordse võimendusega), siis on need tehingud paigutatud tasemetele, kus on suur tõenäosus hinnaliikumise pöördumisel vastassuunda.

Bitcoini graafikule on rakendatud kaks erinevat libisevat keskmist. Libisev keskmine on statistiline rida mingist arvust järjestikustest elementidest arvutatud keskmine. Keskajalise trendi leidmiseks kasutame 21 perioodi ja 55 perioodi ekpodentsiaalset libisevat keskmist. Ekspodensiaalne keskmine rõhutab varasemaid andmeid suuremas osakaalus ja selle osakaal kahaneb aja jooksul. Libisevaid keskmiseid saab kasutada veel dünaamilise toetus- ja vastupanutasemetena. Sinna lisaks on tehtud hinnakanalid, mis on peale novembrikuu langust kehtivuses, aga võivad igal ajal muutuda.

Kuna Ethereumi ja dollari paaril on minimaalne tehingusamm 0.1 lotti, mis moodustab 0.5% kauplemiskapitali suurusest, annab see meile rohkem ruumi lühiajalisemate liikumiste pealt kapitaliseerida ja ei pane kontot nii suures ulatuses riski alla. Lühiajalised tehingu on hajutatud Ethereumi graafikul praegusele hinnale suhteliselt lähedal ning tehingumahud astmeliselt suurenevad.