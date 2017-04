Kuidas kaitsta oma kodu õnnetuste eest?

Kõige tüüpilisemad kodudes juhtuvad õnnetused on seotud vee või lahtise tulega, näiteks torustiku ummistus, purunemine või elektriseadmete ülekoormus. Samuti võib kodule kahju tekitada torm, varas või hooletu naaber. Suur osa kodustest õnnetustest leiab aset meie endi hooletuse tõttu. Sellised juhtumid tekitavad muidugi tõsist peavalu ning nende vältimiseks tasub põhjalikult läbi mõelda, kuidas oma kodu kõige paremini kaitsta ja kindlustada.

Üha enam pöördutakse kindlustuse kahjukäsitlusse kahjudega, mille tõttu on seinalt koorunud tapeet, vettinud elutoa diivan või küünlaleegist süttinud kardinad. Selleks, et võimaliku õnnetuse kahjud oleksid väiksemad, veendu juba kodukindlustuslepingut sõlmides, et kindlustatud on kogu sinu kodune vara, alates tehnikast ja lõpetades riiete, erinevate rajatiste ja muude abihoonetega (nt mänguväljak, väliköök, piirdeaed, saun või garaaž). Enda kodusele varale lisaks tuleks tähelepanu pöörata naabrite omale. Kortermajas on üsna tõenäoline, et naabrid saavad õnnetuse korral sellest osa.

Kuigi kindlustus on oluline, peab ka ise hoolas olema ja võimalikke õnnetusi vältima. Tähelepanu tuleks pöörata nii elektriseadmete õigele kasutamisele, torude seisukorrale kui ka erinevatele küttekehadele.

9 nõuannet koduste õnnetuste vältimiseks

Kasuta elektroonikaseadmeid eesmärgipäraselt ja ära jäta neid tööle järelevalveta. Aeg-ajalt kontrolli integreeritud kodumasinate ühendusi, mis on mööbli taga peidus. Kui lahkud kodust pikemaks ajaks, sulge korterisse või majja sisse tuleva vee kraanid. Aseta põrandal olevate lillepottide alla spetsiaalne põrandakaitse ja hoia kukkumisohtlikud lillevaasid elektriseadmetest eemal. Ka väike veekogus võib kahju tekitada. Eemalda elektriseadmed pikse ajaks vooluvõrgust. Ära koorma seadmeid, pistikuid ega juhtmeid üle. Lase spetsialistil aeg-ajalt elektrisüsteemi kontrollida. Kontrolli ja hoolda kütteseadmeid õigel ajal, ära küta üle ega kasuta kütmiseks valet materjali. Ära jäta küünlaid järelevalveta ega suitsukonisid topsi või mujale vedelema. Vaata üle küünlaalused, eemalda ohtlikult lähedal olevad paelad, rosetid ja muud kaunistused. Veendu, et lemmikloomadel poleks võimalik küünlaid ümber ajada. Hoolitse, et kodus oleks olemas kohustuslik suitsuandur ja kontrolli regulaarselt selle töökorras olekut. Lisaturvalisuse seisukohast on olulised ka tuletekk ja -kustuti ning vinguandur. Kordamine on tarkuse ema — hoia tikud, noad ja muud ohtlikud esemed lastele kättesaamatus kohas.

