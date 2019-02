20-aastane häkker tunnistas end süüdi 5 miljoni dollari suuruses krüptovarguses

Hiljuti leidis aset juhtum, kus 20-aastane Joel Ortiz tunnistas end süüdi krüptoraha vargustes, mille kogusumma ületab 5 miljonit dollarit. Häkker nõustus kokkuleppemenetluse käigus 10 aastase vanglakaristusega. Ortiz on hetkel esimene inimene, kes on süüdi mõistetud kuritöö eest, mida tuntakse “SIM-kaardi vahetuse” nime all. Samy Tarazi, üks juhtumi kallal töötanud uurijatest, loodab, et tegemist on tugeva sõnumiga kõigile, kes tegelevad krüptorahadega seotud pettustega.

SIM-kaardi vahetamine on viimasel ajal üha populaarsemaks saanud meetod, mille abil varastada raha, krüptovaluutasid ning sotsiaalmeedia kontosid, mida saab seejärel mustal turul maha müüa.

Et pettust läbi viia, helistavad häkkerid telekommunikatsioonifirmadesse ning esitlevad end kui klienti, kelle SIM-kaart on kadunud. Seejärel paluvad nad oma numbri kanda üle uue kaardi peale. Tänapäeval on inimeste aadressid ja muu isiklik info interneti teel lihtsasti leitavad ning häkkerid kasutavad seda, et end oma ohvrina esitleda.

Kui nad on saanud oma ohvri numbri enda SIM-kaardile, võimaldab see neil mööda pääseda enamikest autentimismeetoditest. Üks häkker ütles intervjuus Motherboardile: “Kellegi telefoninumbrit teades on võimalik siseneda kõikidesse kontodesse, mida nad omavad, ning nad ei saa selle vastu mitte midagi teha”.

Viimase aasta jooksul on kogu maailma ametivõimud suunanud oma fookuse krüptovaluutadega seotud kuritegevusele. Venemaal arreteeriti grupp tuumainsenere, sest nad kasutasid valitsuse superarvuteid Bitcoini kaevandamiseks. Tais arreteeriti eelmise aasta lõpus kolm venda seoses krüptoraha pettusega, kus varastati ühelt Soome investorilt 24 miljonit dollarit.