3 olulist nõuannet krüptorahasse investeerijatele

Kui olete võtnud vastu otsuse, et tahate krüptorahasse investeerida, siis kõige mõistlikum oleks investeerida mitmesse erinevasse valuutasse. Põhjus on väga lihtne - erinevad krüptovaluutad käituvad turul erinevalt ja nii saate oma investeeringut tasakaalustada. Hea näide selle kohta on periood 2016. aasta jaanuarist kuni 2018. aasta jaanuarini, mil Corgicoin tõusis 60 000 kordselt, Verge 13 000 kordselt ja samal ajal bitcoin ainult 34 kordselt.