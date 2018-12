5 olulist krüptoraha eelist

1. Turvalisus ja privaatsus

Enamik krüptovaluutad on loodud turvalisuse ja privaatsuse põhimõtetel. Turvalisus mängib krüptorahaga kauplemise juures kõige suuremat rolli, sest kes ikka tahaks oma rahast ilma jääda. Enamus juhtumid, kus inimesed kaotavad oma krüptoraha, ei ole seotud otseselt kindla krüptovaluuta turvalisusega, vaid hoopis halvasti valitud walletiga, kus raha hoitakse. Kõige kindlam on hoida oma krüptoraha riistvaralises rahakotis.

Lisaks on krüptoraha tehingute liikumine avalik, kuid neid ei ole võimalik identifitseerida, mis teeb kasutaja jaoks raha liikumise ikkagi privaatseks.

2. Väikesed ülekandetasud

Paljude krüptovaluutade ülekandetasud on väiksemad võrreldes näiteks PayPaliga. Lisaks on ülekanded kiired ning neid on raske võltsida.

3. Kauplemine

Krüptorahaga on suhteliselt lihtne kaubelda, ükskõik kus sa ka ei oleks - selleks on vaja ainult arvutit ja interneti. Kuna krüptovaluuta turg on volatiilne, võib heade oskustega kaubeldes teenida väga suuri summasid (küll aga ka kõrge riskiga).

4. Krüptovaluuta on detsentraliseeritud

Krüptoraha detsentraliseeritud kontroll töötab läbi plokiahela. See tagab krüptorahale iseseisvuse, kuna riikidel puudub selle üle kontroll.

5. Innovaatilisus

Krüptoraha on tekkinud eelkõige seetõttu, et lahendada erinevaid probleeme. Maailm on pidevas muutumises ja tehnoloogia areng toob kaasa suuri muudatusi finantsmaailmas ja viisis, kuidas me tänapäeval raha olemust mõistame.

Kuigi krüptoraha on juba praegu ennast tõestanud, on ta ikkagi veel alles lapsekingades.