7 huvitavat fakti krüptoraha kohta

1. Maailmas on üle 1700 erineva krüptovaluuta

Iga päev luuakse mõni uus krüptovaluuta, kuid enamik nendest surevad juba mõne kuuga. Tänapäeval võib isegi tädi Maali luua suhteliselt lihtsa vaevaga enda krüptoraha tokeni näiteks Ethereumi blokiahelasse.

2. Mitmed riigid on krüptoraha kasutamise ära keelanud

Üks peamisi põhjuseid, miks mõned riigid on krüptovaluuta kasutamise ära keelanud, on fakt, et krüptoraha tehinguid on anonüümsuse tõttu raske jälgida, mis toob omakorda kaasa maksupettuseid. Samas on krüptoraha keelustamine füüsiliselt võimatu, kuna iga inimene, kellel on ligipääs internetti saab luua omale krüptoraha walleti ja alustada kauplemisega. Näiteks on krüptoraha kasutamine ära keelatud Egiptuses, Marokos, Boliivias ja Kolumbias.

3. Krüptoraha looja on endiselt teadmata

Aastal 2009 postitas Satoshi Nakamoto nimeline isik internetti krüptoraha avaliku lähtekoodi. Nakamoto identiteet on endiselt teadmata.

4. Ülemaailmne Bitcoini pitsapäev on 22. mail

Just sellel kuupäeval toimus esimene Bitcoini tehing, kui Laszlo Hanyecz ostis 10 000 Bitcoini eest pitsa, mis oli sellel ajal väärt umbes 30 dollarit. Hetkel oleks selle pitsa väärtuseks 40 miljonit dollarit.

5. Krüptoraha kogus esimesena kuulsust Silk Roadis

Bitcoini hakati kasutama üsna ruttu Silk Roadi mustal turul, kust saab osta narkootikume ja relvi. Kuna krüptovaluuta tehingud tagavad anonüümsuse, saavad kurjategijad enda jälgi hästi peita.

6. Hiinas kaevandatakse kõige rohkem krüptoraha

Kuna krüptovaluutat kaevandatakse võimsate arvutitega, mängib kõige tähtsamat rolli elektri hind. Hiinas on elektri hind odav ning lisaks toodavad hiinlased ka enamiku kaevandamiseks vajalikke seadmeid.