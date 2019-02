Bitcoin on 3 kuuga metsikult langenud

Coinmarketcapi andmetel oli Bitcoini hind novembri keskpaigas umbes 5600 eurot ja hetkel on võimalik osta ühte bitcoini 3200 euro eest. Viimase 3 kuuga on bitcoin langenud ligikaudu 43%. Bitcoini kogu turuväärtus on selle ajaga langenud 97 miljardilt eurolt 56 miljardi euro peale.

Graafik

Teisel kohal olev krüptovaluuta Ethereum on 3 kuuga langenud 41% ja aastaga 85%. Hetkel maksab üks Ethereum 108 eurot.

Selge on see, et aastataguse krüptovaluutade järsu tõusu taga oli massipsühhoos ning väga paljud, kes sellega kaasa läksid, kaotasid krüptoturul suuri summasid. Küll aga on varemgi selliseid suuri kõikumisi ette tulnud Bitcoini algusaegadel. Tõenäosus, et Bitcoini hind hakkab millalgi uueseti tõusma, sõltub sellest, kui palju kasutust krüptovaluuta leiab tulevikus meie igapäevaelus.