Bitcoin sai 10 aastaseks

Bitcoin Pixabay

3. jaanuaril möödus 10 aastat bitcoini loomisest. Tehnilises keeles kutsutakse seda sündmust loomisplokiks. See oli plokiahela tehnoloogia esimene lüli. Selle lüli teeb eriliseks fakt, et tal puudub igasugune viide varasematele plokkidele ning ta sisaldab endas kogu vajalikku infot, et terve ülejäänud plokiahel aja jooksul luua.