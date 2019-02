Bitcoini poolitus – kas uue tõusuralli algus?

Bitcoini poolitus (inglise k. halvening) on sündmus, mis toimub üks kord iga nelja aasta tagant ning mille järel kaevurite loodud ja teenitud uue bitcoini kogus väheneb poole võrra. Järgmine bitcoini poolitamine toimub eeldatavasti 2020. aasta mais ning investoritel on aeg hakata sellele tähelepanu pöörama. Ajalooliselt hakatakse poolitamise hinda määrama umbes aasta enne selle toimumist, mis tähendaks, et bitcoini hinna põhi jõuab kätte 2019. aasta alguses, millele järgneb ralli, mis saab alguse 2019. aasta mais. Mida poolitamine endast kujutab ja miks on see hinna puhul määrav, vaatame kohe lähemalt.

Pole saladus, et Bitcoin läbib mullide ja krahhide tsükleid. Oma kümneaastase ajaloo jooksul on olnud vähemalt kolm sellist suurt tsüklit, kus hind on saavutanud vägeva uue kõrge, enne kui taandub tagasi üle 80%. Nende punktide vahel esineb lühemaid ja vähem dramaatilisi alamtsükleid. Järgnev pikaajaline logaritmiline diagramm BitInfoCharts.com illustreerib selle mõtet: Graafik Bitcoini ploki tasu poolitus toimub intervalliga iga 210 000 ploki järel. Viimane bitcoini poolitus toimus 2016. aastal ja järgmine toimub mais 2020. Praegu saavad bitcoini kaevurid 12,5 bitcoini ühe ploki kaevandamise ja selle lisamise eest bitcoini võrku. See tasu on mõeldud kaevurite poolt investeeritud elektri ja arvutusressurside kompenseerimiseks ning võrgu turvalisuse säilitamiseks. Bitcoini koguse ülempiir on 21 miljonit. Kuna kaevurid jõuavad selle piiri lähedale uute plokkide lisamisega, muutub kaevandamise tasu pooleks. “Poolitamise” mehhanism tagab, et bitcoin ei kannata jagamisel intentsiivse inflatsiooni all. Ploki tasu poolitamine piirab bitcoini ringlust. Seega, kui nõudlus bitcoini järele jääb samaks või suureneb, võib see kindlasti kaasa tuua ülespoole hinna liikumise. Bitcoini tugev algoritmiline deflatsioonimudel koos teiste eelistega kulla ees, hakkab muutma seda huvipakkuvaks suurte asutuste ja lõpuks ka keskpankade jaoks. Kuna bitcoini deflatsioonikõver muutub pärast 2020. aasta poolitust poole agressiivsemaks, hakkab see paratamatult muutuma varaks millel on kõik omadused, mida suured asutused ja keskpangad reservvaras otsivad. Poolitus hoiab bitcoini kulusid pika aja jooksul liikumas pidevalt ülespoole. Kui krüptorahadel ei oleks poolitust, siis bitcoin täna võiks olla väärt 50 või 100 dollarit, mitte tuhandeid nagu ta on nüüd. Üldjuhul peetakse plokkide tasu vähendamist positiivseks katalüsaatoriks ja eriti investoritele, kes kaaluvad pikaajalisi investeeringuid, võib poolitus soodustada turu taastumist või lausa uue ralli algust.