Bitcoini rekordhinnast on möödunud aasta

Paljud mäletavad, et möödunud aasta lõpus oli krüptoraha väga kuum teema. Mitmed inimesed tahtsid algust teha krüptoraha kaevandamisega ja seetõttu olid kõik arvutipoed videokaartidest tühjaks ostetud. Nõudlus oli nii suur, et isegi tuntud videokaartide tehased ei jõudnud nii palju videokaarte toota.

Pikad järjekorrad olid ka krüptoraha kauplemiskeskkondade registreerimisel. Näiteks möödunud aasta detsembris pidid inimesed ootama umbes kuu aega oma Coinbase'i konto aktiveerimist, mis võimaldas neil endale krüptoraha soetada. Registreerijate arv tõusis nii kõrgele, et Coinbase pidi koormuse tõttu isegi mingiks ajaks registreerimise sulgema.

Kogu selle massipsühhoosi tõttu tõusis bitcoini hind peaaegu 20 000 dollarini ja pärast seda on olnud pidevas languses. Hetkel on bitcoin mingil määral jälle tõusuteel, kuid hind on võrreldes aastataguse ajaga langenud umbes 16 000 dollari võrra. Viimase 24 tunniga on bitcoin tõusnud 10% ja praeguse seisuga on selle hind 3900 dollarit.



Mis saab edasi? Sellele küsimusele ei oska tõenäoliselt keegi täpselt vastata. Entusiastid on arvamusel, et bitcoini hind hakkab taas tõusma ja näeb nii kõrgeid numbreid uuesti järgnevate aastate jooksul.

Mida arvab lugeja - kas bitcoini hind tõuseb uuesti nii kõrgele või oli tegemist suure mulliga, mis enam ei kordu?