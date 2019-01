Bitcoini suuromanike aktiivsuse tõus võib viia suurte hinnakõikumisteni

Krütptoanalüütika startup Flipside Crypto on väljastanud info, et suur hulk pikalt mitteaktiivsena seisnud krüptorahakotte on jälle aktiveerunud. Mitteaktiivseks loetakse rahakotti siis, kui ta pole teinud tehinguid viimase 6 kuni 30 kuu jooksul, olenevalt hoiustamismeetodist. Uuesti aktiveerunud rahakottidel on ülisuured hoiused.

On teada, et 1000 inimese käes on kokku üle 85% bitcoini varust. Enamik neist jäid 2017. aasta lõpul toimunud tohutu tõusu ajal passiivseks. Suurem osa neist pole viimase mõne aasta jooksul üldse kaubelnud. Need, kes kauplesid, kauplesid vastupidiselt ülejäänud turu suunale – müüsid, kui hind oli kõrge, ja ostsid, kui turg „kokku kukkus“. Nüüd on selliste suuromanike aktiivsus tõusma hakanud ja arvestades kui suurt osa kogu bitcoini varust nad omavad, on nendel inimestel võimekus turgu tõsiselt kõigutada.

2018. aasta suvest on aktiivsete rahakottide arv tõusnud 40% võrra. Sarnane areng toimus ka enne 2015. ja 2017. aasta suuri hinnakõikumisi.