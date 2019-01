Bitcoiniga üle miljoni kaotanud investor usub, et bitcoin täidab siiski head eesmärki

Eelnev lugu on saanud väga populaarseks kui hoiatus krüptoturu ohtlikkuse kohta. Sellegipoolest tasub märkida, et raha on võidetud ja kaotatud oluliselt suuremates summades ka traditsioonilistesse võimalustesse investeerides. Pangad on alati krüptovaluutasid tembeldanud väga ohtlikeks investeeringuteks, kuid samal ajal mõistetakse ka panku süüdi petuskeemides. Ameerika Ühendriikide kolmas suurim pank Wells Fargo nõustus näiteks hiljuti maksma 575 miljonit dollarit trahvi, tunnistades sellega, et on oma kliente 15 aastat petnud. Euroopa suurim pank HSBC sai aastal 2012 trahvi summas 1,9 miljardit dollarit, sest ei olnud takistanud Mehhiko ja Kolumbia narkokartellide rahapesu ning lõikas sellest kasu. Samuti kahtlustati aastal 2018 rahapesus Nordea panka

McCormack leiab oma kaotusest hoolimata, et bitcoin on väga suure potentsiaaliga ja teenib üldiseid huve. Ta tõi järgmise näite: “Afganistani naistel pole lubatud pangakontot avada, kuid nad võivad siiski töötada ja saada palka bitcoinides.” Nüüd uuribki ta peamiselt viise, kuidas krüptoraha saaks tuua stabiilsust aina enam ebapüsivasse maailma.