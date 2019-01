Eesti Panga president Ardo Hansson: krüptoraha on täiesti mõttetu ja sureb peagi välja

Bloomberg kirjutab, et Hansson esines sõnavõtuga ühel konverentsil Läti pealinnas Riias. "Krüptoraha sureb peagi välja, see on täielik mõttetus," arutles Hansson.

Ta viitas, et selle ümber loodud mull on hakanud juba kokku kukkuma. "Vaatame, kuhu see omadega jõuab ja milline on siis uus olukord," arutles ta.

Hansson ennustas, et paari aasta pärast vaatame tagasi ja imestame, kuidas üldse jõudsime situatsioonini, kus uskusime muinasjuttu krüptorahast.

Hansson hoiatas, et võimuorganid peavad siiski keskenduma ka sellele, et investoreid kaitsta. "Kui vanaemad hakkavad sellesse investeerima." Ta lisas ka, et peab olema tähelepanelik finantsstabiilsust puudutavates küsimustes.

Mullu novembris teatas Eesti finantsinspektsioon sedagi, et nad näevad uue rahapesu riskiallikana just krüptovaradega seotud teenuseid või vastavaid kauplemisplatvorme pakkuvaid ettevõtteid.