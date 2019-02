Elon Musk: Bitcoinil on imehea struktuur, paberraha on maailmast kadumas

Ainsaks krüptovaluutadega kaasnevaks probleemiks peab Musk kaevandamise suurt energiamahukust. Seetõttu peaks olema kehtestatud selged piirangud, kuidas seda teha võib. Kuna Muski sooviks on arendada taastuvenergia võimalusi ja kasutust, siis tema arvates ei peaks Tesla krüptorahasse ressursse suunama.

Lisaks sellele ütles ta, et krüptoraha pääseb mööda tavavaluutade kontrollmehhanismist ning et paberraha aeg on läbi saamas.

Musk ise pole kunagi krüptovaluutasid ostnud. Ta omab ainult 0,25 Bitcoini, mille kinkis talle mitu aastat tagasi lähedane sõber.

Viimasel ajal on palju hakatud rääkima Bitcoini erilisest väärtusest. Mike Novogratz, endine Goldman Sachsi partner ja krüptopanga Galaxy Digital looja, väidab, et Bitcoinist on saanud digitaalne kuld. Twitteri looja ja tegevjuht Jack Dorsey on öelnud, et alternatiivsed krüptorahad on loonud küll imelisi uusi ideid, kuid Bitcoin on neist ainus, mis täidab tõesti valuuta rolli.