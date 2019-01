Ethereum tõusis bitcoini järel kõige populaarsemaks

Viimase nädalaga kasvas Ethereum 19% ja ületas sellega Ripple'i (XRP) koguturuväärtuse. Praeguse seisuga on Ripple koguturuväärtus 15 094 665 760 dollarit ja Ethereumil 16 045 473 475 dollarit. Ethereum on ainus top 20 olev krüptovaluuta, mis on viimase nädalaga nii palju kasvanud.

24 tunni jooksul on Ethereum kasvanud 9% ning Bitcoin ja Ripple 2%.