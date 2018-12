Ethereumi aadresside arv tõusis 50 miljonile

Möödunud laupäeval tõusis ethereumi unikaalsete aadresside arv 168506 võrra, jõudes sellega 50 miljoni piirini. Rekordarv aadresse loodi selle aasta 4. jaanuaril, mil tehti 352888 uut krüptoraha võtit. Need numbrid ei ole seotud erinevate isikutega, sest iga inimene võib luua omale mitu krüptovaluuta aadressi.

Kuigi erinevaid krüptoraha aadresse võib olla palju, ei tähenda see, et need ka pidevas kasutuses oleks. Võrdluseks võib tuua, et aktiivseid ethereumi aadresse on praeguse seisuga umbes 320 000.

Võrreldes selle aasta jaanuariga, on aktiivsete aadresside arv langenud umbes 70%.