Facebook omandas plokiahela tehnoloogiaga tegeleva idufirma

Neli viiest uurijast, kes olid Chainspace’i loomise juures, liituvad Facebooki meeskonnaga. Facebooki esindaja ütles omalt poolt, et tegemist on vaid uute inimeste palkamisega, sest firma eelnevalt loodud tehnoloogiat nad ei ostnud.

Chainspace on idufirma, mille lõid Londoni Ülikooli kolledži teadlased, et uurida plokiahela tehnoloogiaga seotud skaleerimisprobleeme. Kuigi paljud kiidavad uue tehnoloogia turvalisust ja potentsiaali, ei ole see hetkel kasutatav sellises mahus nagu traditsioonilised maksemeetodid. Näiteks on Bitcoini võrgustik praegu võimeline sekundis läbi viima 2-18 tehingut. PayPal suudab sama ajaga töödelda 115 tehingut ning Visa 2000.

Londoni idufirma uuris võimalusi, kuidas tehingute valideerimist väikesteks paralleelseteks osadeks jaotada ning läbi selle muuta plokiahela tehnoloogia kordades tõhusamaks ja kiiremaks. Nende eesmärk on olnud luua detsentraliseeritud platvorm, mis on vähemalt sama võimekas kui Visa.

Facebook pole siiani oma plaane täpsemalt kommenteerinud. Mais 2018 ütles David Marcus, Messengeri juhataja, et firma on loonud ekspertgrupi, kes uurivad uue tehnoloogia kasutamise võimalusi kogu sotsiaalmeediavõrgustikus. Marcus oli varem USA krüptoplatvormi Coinbase juhatuse liige. Nüüdseks on nende ekspertgrupis, mis sisaldab lisaks krüptoekspertidele ka endiseid PayPali ja Instagrami tipptöötajaid, juba üle 40 inimese.