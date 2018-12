Facebook on tegemas oma krüptovaluutat

Uue raha peamiseks turuks saab olema India, kus just praegu tegeletakse krüptoraha legaliseerimisega. See on intrigeeriv muutus, sest alles 2018. aasta jaanuaris keelustas Facebook kogu oma võrgustikus krüptorahaga seotud reklaami. Järgnevalt natuke täpsemalt aasta jooksul toimunud sündmustest:

*Jaanuaris keelas Facebook täielikult ära kõik krüptorahaga seotud reklaami. Seda tehti, sest usuti, et paljud vastavatest reklaamidest on tegelikult petuskeemid ning see ei mõju sotsiaalmeedia mainele hästi. Sellest hoolimata ütles Rob Leathern, Facebook’i tootejuht, et see keeld püsib vaid seni, kuni leitakse parem viis eristada ausat reklaami pettusest.

Sama tegid lõpuks ka Google ja Twitter. Facebooki kehtestatud keelu tõttu langes Bitcoin’i hind paari päevaga 9800 euro pealt 7700 eurole.

*Veebruaris teatas Facebook, et neil pole mingit kavatsust krüptovaluutadega tegelema hakata. Mais loodi aga töögrupp, kes hakkas uurima plokiahela tehnoloogia võimalusi. Tiimi juhtis David Marcus, kes oli tollal ühtlasi ka Coinbase’i juhatuse liige. Hiljem lahkus ta Coinbase’ist, et vältida potentsiaalset huvide konflikti.

*26. juunist lubati jälle osaliselt krüptovaluutade reklaamimist, kuid endiselt jäi kehtima keeld ICO’dele (initial coin offering – krüptorahal põhinevate osakute pakkumine). Reklaami jaoks tuleb tõestada oma firma jätkusuutlikust ja pädevust antud turul.