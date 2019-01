Ford Motors võtab kasutusele plokiahela tehnoloogia

Me elame majanduslikus maailmas, kus on saadaval tohutul hulgal tooteid, kuid vahel võib olla väga raske jälgida, kust need tulevad ja mis tingimustes toodetud on. Tänapäeva tehnoloogia võimekust võimaldab mõndade väga haruldaste metallide kasutamine, nende hulgas vanaadium, liitium ja koobalt. Enamik tänasel päeval kaevandatud koobaltist pärineb Kongo Rahvavabariigist. Ühe elektriauto tootmisel kasutatakse ligi 9 kilo koobaltit.

Seal riigis on ka parimatel aegadel olnud majandusliku arenguga raskusi ning sealt tuleva metalli tootmismeetodit ja kvaliteeti pole võimalik jälgida. Võib üsna kindlalt väita, et tooraine pärineb tõesti Kongo Rahvavabariigist, kuid selle ekstraheerimise tööprotsessi ja kvaliteedi kohta pole tänasel päeval võimalik infot leida.

Ford proovib nüüd ise leida viisi, kuidas teostada kogu ahela üle kvaliteedikontrolli. Selle jaoks kavatsetakse kasutada IBM’i plokiahela tehnoloogiat, et luua platvorm, mis kogub ja säilitab andmeid igast tootmisahela osast. Nii on võimalik veenduda, et sisse ostetakse vaid vastutustundlike tootjate metalle. Suurkorporatsioon kavatseb jälgida nii lõpptoote parimat kvaliteeti, keskkonnasäästliku tootmist kui ka tööjõu õiglast kohtlemist.

IBM’i plokiahela tehnoloogia ja sellealased teadmised pakuvad globaalse tähtsusega lahendusi suurkorporatsioonidele, eriti turgudel, kus siiani on olnud väga raske tegelikku tööprotsessi jälgida. Tulevikus kavatsetakse sama süsteemi laiendada iga tooraine ja valmisdetaili tootmis- ja hankeprotsessi.