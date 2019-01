Hoiatus: Torrentitega kaasnev pahavara suudab vahetada krüptotehingute aadresse

ärileht.ee RUS

Pixabay

Torrenti süsteemi on üles laetud pahavara, mis suudab vahetada krüptotehingute aadresse. See programm on The Pirate Bay serverisse ülesse laetud mitme filmi nime alt, kõige rohkem on ta ilmunud seoses filmiga „The Girl in the Spider’s Web“. Esialgu avastati, et uus pahavara muudab arvutis Google-i otsingutulemusi, et sisestada sinna programmi looja poolt valitud reklaami.