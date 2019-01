Hoolimata turu langusest võetakse krüptotehnoloogiat aina rohkem omaks

See number ei tundu suur, kuid tuleb arvesse võtta, et kahes maailma rahvarohkeimas riigis – Hiinas ja Indias, on krüptorahad keelatud. Indias on avatud üks selline ATM, kuid selle omanikud vahistati ning neid süüdistati pettuses, võltsimises ja kuritegelikus vandenõus.

Jõuline reaktsioon võib esialgu küll krüptovaluutade levikut pidurdada, kuid tegelikult võib see ka ühel hetkel viia nimetatud suurriikides hoopis kiirendatud krüptoraha omaksvõtuni. Indias ei kasuta hetkel suur osa rahvastikust pankade teenuseid, kuna neil pole võimalik seda endale lubada. Olukord, kus suur osa inimestest kasutab ainult sularaha seab piiranguid neile endile ja tekitab probleeme ka valitsuse jaoks. Krüptovaluutad oleks sobiv lahendus, kuid hetkel ei luba India valitsus ega keskpank nende kasutust uurida.

Kõige parem näide sellest, kuidas krüptovaluutad on edukas alternatiiv pangandusele, on ilmselt Ripple. Ripple’il on oma maksevõrgustik nimega RippleNet, mida kasutab rahvusvahelisteks makseteks hetkel üle 200 firma. Praegu kasutusel olevas SWIFT süsteemis võtab makse aega kuni kolm tööpäeva. See tähendab, et koos nädalavahetusega võib makse võtta aega kuni viis päeva. Võrreldes pankadega, ei pea paljude krüptovaluutade ülekande kohale jõudmist mitu päeva ootama.

Seni pankades kasutusel olev süsteem leiutati eelmisel sajandil ning on püsinud suurtemate muutusteta. Ilmselt jäävad selles olukorras pangad kaotajaks, sest neil pole uutele innovatiivsetele firmadele nagu Ripple millegi omapoolsega vastata. Samal ajal krüptovaluutadega tegelevate firmade kogemus, usaldusväärsus ja koostööpartnerite arv jätkab ainult kasvamist.