IBM on plokiahela tehnoloogiaga loomas ülemaailmset revolutsiooni

ärileht.ee RUS 2

Pixabay

13. veebruaril IBM-i iga-aastasel tehnoloogiakonverentsil “IBM Think 2019” Californias tehti teatavaks, et ka Hyundai on nendega koostööd alustanud, et oma ärimudel plokiahela tehnoloogia abil kaasajastada.