India plaanib taas krüptoraha legaliseerimist

Keelujärgselt on India valitsus krüptovaluutadele karmilt reageerinud. Oktoobris avati Indias esimene Bitcoini ATM ning selle omanikud arreteeriti ja neid süüdistati kuritegelikus vandenõus, pettuses ja võltsimises.

Nüüd on India valitsus meelt muutmas ja loonud komitee, mida juhib India Majandusministeeriumi sekretär, et leida sobiv viis krüptorahade legaliseerimiseks. Komiteel on olnud kaks kohtumist, kolmas järgneb jaanuaris.

Buenos Aireses toimunud G20 riikide kogunemisel teatati, et suurriigid on loomas paremaid võimalusi krüptovaluutade maksustamiseks ja reguleerimiseks, et vähendada krüptorahadega seotud illegaalset tegevust. Sellest tulenevalt on ka India otsustanud oma varasem, konflikte tekitanud keeld üle vaadata. Selle jaoks teevad nüüdseks koostööd keskpank, rahandussekretär ning Elektroonika- ja Infotehniloogiaministeerium. Kokku pandud komiteed nõustavad juhtivad krüptovaluutade eksperdid ja krüptoraha börsside omanikud.

Koos plaanitakse töötada välja toimiv viis krüptovaluutade legaliseerimiseks ning seaduspärasuse eest hoolitseb India Justiitsministeerium.