Kes on bitcoini looja?

Et natukenegi mõista bitcoini tekkelugu, tuleb alustada täiesti algusest. Nimelt registreeriti 2008. aasta augustis domeen nimega Bitcoin.org. See oli kõige esimene avalik bitcoini loomisega seotud samm. Nüüd tekib küsimus, kes registreeris domeeni Bitcoin.org. Väidetavalt registreeriti domeen anonüümselt Anonymousspeech.com kaudu. Bitcoin.org lehel on kirjas, et lehe registreerimise ja loomise taga on Satoshi Nakamoto ja soomlane Martti Malmi.

Väidetavalt on bitcoini looja Satoshi Nakamoto, keda tuntakse kui varjunime kandvat inimest või inimeste gruppi. Martti Malmi ehk Sirius on tuntud kui bitcoini kaaslooja ja teine arendaja. Satoshi Nakamoto ja Martti Malmi väidetavalt ei tunne teineteist isiklikult ja nende suhtlus on enamasti toimunud e-maili teel.

Kuid kes on see salapärane Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto nime alt avalikustati 2009. aasta jaanuaris bitcoini avalik lähtekood. Satoshi oli esimene, kes kaevandas bitcoini esimese ploki (the genesis block of bitcoin). Tema profiilil seisis, et ta on sündinud 5. aprill 1975 Jaapanis. Mitmed spetsialistid ja uurijad kahtlevad, et tegemist on jaapanlasega, kuna tema inglise keel on ülimalt puhas ja ei viita kuidagi, et tegemist on jaapanlasega. Lisaks ei ole Satoshi avaldanud mitte kunagi midagi bitcoiniga seonduvat jaapani keeles. Aastal 2011 kadus Satoshi Nakamoto pildilt ja andis bitcoini arenduse ohjad üle Gavin Andresenile.

Spekuleeritakse, et algusaegadel kaevandas Nakamoto umbes 1 miljonit bitcoini. Väidetavalt on Satoshi maailma top 50 kõige rikkama inimese seas.