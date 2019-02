Krüpto kindlustus: kas sinu Satoshid on kaitstud?

Krüpto kindlustusturul on toimunud viimase kahe aasta jooksul suured arengud. Varasemalt kõhklesid kindlustusseltsid turvalisuse ja volatiilsusega seotud probleemide tõttu krüptoturule siseneda. Irooniline on see, et turu ebastabiilsus on üks peamisi põhjusi, miks krüpto idufirmad, vahetuspunktid ja investorid otsivad kindlustust. Kuigi tooted, et kaitsta sinu krüptot on olemas, on siiski suur erinevus kättesaadava katvuse hulgal võrreldes kogu krüptoturuga.

Ohtlikult madal katvus Hiljuti avaldatud aruanne asetab krüpto kindlustusturu umbes 5 miljardi dollarini. Kui arvestada, et krüptomaastiku kogumaht on umbes 115 miljardit dollarit, on lihtne näha, et enamik inimeste krüpto ei ole kaitstud kadumise või varguse eest. Isegi Põhja-Ameerika suurim krüptovahetus Coinbase kindlustab ainult 2 protsenti kogu oma krüptohoiustest vastavalt ettevõtte juhistele. Krüptokindlustuse liigid Krüptokindlustus jaguneb kahte kategooriasse: kaubanduslik kuritegevus ja mündi turg. Traditsiooniliselt hõlmab see soomusautosid, sularahaautomaate ja teie kuuma rahakotti. Seevastu eriturgude kindlustus hõlmab selliseid esemeid nagu sinu seifis olev kullakang või see Picasso, mida hoiad enda elutoa seinal. Külmad ja paberrahakotid kuuluvad sellist tüüpi krüptokindlustuse alla. Mainekatel vahetuspunktidel on mõlemat tüüpi katvus. Winklevoss Kaksikud: Gemini vahetusturg Oktoobris 2018 sai New Yorgis asuv Gemini vahetuspunkt üheks esimeseks suureks vahetusturuks, mis kindlustab kasutajate rahalisi vahendeid. Turgu omavad krüpto miljardärid ja Winkdexi segatud indeksi loojad, Winklevossi kaksikud. Selle ülesande täitmiseks otsisid äriühingu ametnikud juhtivaid pakkujaid, sealhulgas Londoni - põhist kindlustusfirmat Aonit. New York Post ICO kindlustus Lisaks vahetusturgudele on ICO-d veel üks valdkond, mis nõuab rohkem krüpto-kindlustuskatet. ICO-de kindlustuskaitse võib katta suure hulga kahjusid. Ideaaljuhul hõlmab ICO katvus kaitset häkkerite, raskete varguste ja valitsuse regulaatorite eest. FounderShield on näide kindlustusseltsist, mis pakub seda tüüpi kindlustust ettevõtetele. Isiklik krüpto rahakotikindlustus Krüptokindlustuse omandamine sinu rahakotile ei olnud keskmise krüptokaupleja jaoks veel hiljuti võimalik. Sellise ettevõtlusega seotud kulud olid liiga suured ja mõttetud kõigi jaoks peale vaalade. Õnneks tulid mõned plokiahela arendajad välja mõningate kulutõhusate lahendustega. Marsh ja McLennan USA-s asuv Marsh ja McLennan’i ettevõte on spetsialiseerinud kindlustusele plokiahela idufirmadele. See on tänaseks üks edukamaid krüptokindlustuse pakkujaid. Ettevõte on hiljuti moodustanud kümneliikmelise plokiahelai arendusmeeskonna, et edendada ennast selles sektoris. Aon Aon on maailma suurim krüpto-kindlustuse pakkuja. Hiljutise uuringu kohaselt vastutab ettevõte üle 50 protsendi kogu turul väljastatud krüpto-kindlustusest. Nagu eespool mainitud, on ettevõte nüüd Winklevoss’i kaksikute Gemini vahetusturu kindlustusandja. Krüpto-kindlustus: Sinu Satoshi kaitsmine Nüüd, kui krüptokindlustus on kättesaadav, võib olla aeg uuesti üle vaadata enda kaitsetase. Digitaalsed varad loovad kaitse seisukohalt ainulaadseid väljakutseid. Üks on kindel - uued kindlustuslahendused pakuvad ülejäänud turule kindlasti konkurentsivõimet.