Krüptoraha häkkerid jätkavad tegevust

Nüüd selgus, et küberrünnak jätkub ning häkkeritel on endiselt kontroll Cryptopia krüptorahakottide üle. Järgneva kahe nädala jooksul on veel tühjaks tehtud 17 000 kasutaja rahakotid ning seal olnud valuutad on kantud samale aadressile, mida kasutati esialgse varguse käigus. Hetkel on uue vargusega omandatud umbes 170 000 dollari jagu Etherumi.

Uurimise käigus on jõutud järelduseni, et ründajad said ilmselt kätte valuutaplatvormi rahakottide privaatvõtmed ning seejärel kustutati õigete omanike omad ära. See tähendab, et hetkel ei ole Cryptopial võimalik nendele rahakottidele ligi pääseda.

Plokiahela analüütikafirma Chainalysis ütles hiljuti, et 2018 aasta jooksul on illegaalsel viisil omandatud üle 1,7 miljardi dollari väärtuses krüptoraha. Neist üle 1 miljardi on varastatud kahe erineva häkkerite grupi poolt. Häkkerite tegevus on osati jälgitav, sest enamike varguste ja petuskeemide kaudu tulnud rahad on jõudnud lõpuks kahele kindlale aadressile. Kahjuks ei ole hetkel suudetud nende omanikke tuvastada.